Konya'da kediye çarpmamak için manevra yapan sürücü, kadına çarptı Önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan Yılmaz D.'nin kullandığı hafif ticari araç, yol kenarında oturan Özlem Erdine'ye çarparak ağır yaraladı.

DHA

Bugün saat 14.30 sıralarında Konya'nın Meram ilçesine bağlı Yorgancı Mahallesi Dutlu Caddesi'nde Yılmaz D. (21), 42 SD 276 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki çöp konteynerinin yanında oturan Özlem Erdine'ye (39) çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erdine, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdine'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, Yılmaz D. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)