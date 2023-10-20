Konya'da kendisini eve kilitledi! Polise direndiği anları canlı yayında paylaştı Karatay ilçesinde sitedeki evine kendisini kilitleyen genç adam, ihbar üzerine bölgeye gelen müzakereci polislere direndi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şahıs ardından aracına binip kaçtı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Konya’da sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Karatay ilçesinde bulunan sitede Kadir Akman isimli genç kendini silahla evine kilitledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekiplerinin kapıyı açmasını istedi genç, ekiplere kapıyı açmayacağını söyledi. Canlı yayın açtı Bunun üzerine adrese Özel Harekat Polisleri sevk edildi. Bu sırada da evde sosyal medya hesabından canlı yayın açan Akman müzakereci polise direndi. O anlar ise sosyal medya hesabında canlı yayınlandı. Bir taraftan canlı yayınını sürdüren ve elindeki tabancayı bırakmayan Kadir Akman, müzakereciye, “Beni bırakın arabama gideceğim. Size ateş etmeyeceğim. Kimseye zarar vermeyeceğim.” dedi. Aracına binip kaçtı Ekiplerin uzaklaşmasını ve otoparktaki arabasına binip gideceğini aksi taktirde kendisini vuracağını söyleyen genç daha sonra plakalı aracıyla kaçtı. Akman kaçarken başka araçlara da çarptı. Özel harekat polisleri de Akman'ın otomobilinin lastiklerine ateş açıp, 3’ünü patlattı. Ancak Akman, bölgeden hızla ulaştı. Çalışma başlatıldı Otomobil bir süre sonra şahsın evine yakın yerde bulunan 10496. Sokak’ta terk edilmiş halde bulundu. Kaçan şahsın yakalanması için yürütülen çalışma sürüyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)