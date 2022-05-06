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    Konya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift yakalandı

    Farklı suçlardan aranan toplamda 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan çift, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.
    • 06.05.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 12:59
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    Konya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift yakalandı

    Konya'da emniyet güçleri, toplamda 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sevgili oldukları belirlenen çiftin, Ankara'da ikamet ettiği ve çeşitli zamanlarda Konya’ya geldiği bilgisine ulaştı.

    Ekipler, dolandırıcılık, silahla yağma, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kişi hürriyetinden yoksun kılma şeklinde 7 suçtan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.Ş. adlı kadın ile hükümlü veya tutuklunun kaçması, resmi belgede sahtecilik suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö.’nün Konya’ya geldiklerini belirledi.

    Baskınla yakalandılar

    Yapılan çalışmalarda aranan çiftin Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi'nde bir evde kaldığını belirleyen polis ekipleri tarafından adrese baskın yapıldı.

    2 şüpheli cezaevine gönderildi

    İHA'nın haberine göre; yapılan baskında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan çift ardından cezaevine gönderildi.

    Konya da kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift yakalandı #1

    Konya da kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift yakalandı #2


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