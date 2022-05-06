Konya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift yakalandı

Farklı suçlardan aranan toplamda 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan çift, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Konya'da emniyet güçleri, toplamda 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sevgili oldukları belirlenen çiftin, Ankara'da ikamet ettiği ve çeşitli zamanlarda Konya’ya geldiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, dolandırıcılık, silahla yağma, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kişi hürriyetinden yoksun kılma şeklinde 7 suçtan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.Ş. adlı kadın ile hükümlü veya tutuklunun kaçması, resmi belgede sahtecilik suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö.’nün Konya’ya geldiklerini belirledi.

Baskınla yakalandılar

Yapılan çalışmalarda aranan çiftin Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi'nde bir evde kaldığını belirleyen polis ekipleri tarafından adrese baskın yapıldı.

2 şüpheli cezaevine gönderildi



İHA'nın haberine göre; yapılan baskında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan çift ardından cezaevine gönderildi.