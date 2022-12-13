Konya'da kiracısını öldüren ev sahibinin cezası belli oldu

Su faturası tartışmasında kiracısını öldürüp 1 kişiyi de yaralayan Hüseyin Mahir, kasten öldürme suçundan 18 yıl, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 11 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Konya’nın Meram ilçesine bağlı Büyük Kovanağzı Mahallesi Yaka Sokak'taki 2 katlı evin bahçesinde, 10 Mayıs'ta Hüseyin Mahir ile kiracısı Mevlüt Kapan arasında faturaların ödenmemesi ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Hüseyin Mahir, Mevlüt Kapan ve Kapan'ın arkadaşı Mehmet Ali G.'yi tüfekle yaraladı. Hastaneye kaldırılan Kapan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Hüseyin Mahir tutuklandı.

“Çok pişmanım”

AA’nın haberine göre; kiracısı Mevlüt Kapan'ı öldürdüğü, Mehmet Ali G'yi yaraladığı suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Hüseyin Mahir ile müştekiler ve taraf avukatları, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katıldı.

Söz verilen sanık Mahir, "Olay nedeniyle çok üzgünüm. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı. Çok pişmanım." ifadesini kullandı.

“Küfretti”

Sanığın avukatı Cengiz Erkoyuncu, sanığın söz konusu suçu, annesine ağır küfürler edilmesi nedeniyle sinirlerine hakim olamayarak işlediğini, öldürme amacı taşımadığını savundu.

Maktulün eşi Havva Nur Kapan ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Olayda yaralanan Mehmet Ali G. de sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Haksız tahrik indirimi uygulandı

Duruşmaya verilen kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa, Mevlüt Kapan'ı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet bu cezayı haksız tahrik indirimi uygulayarak, 18 yıla düşürdü.

Mahkeme heyeti ayrıca Mahir'e, Mehmet Ali G.'ye yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 6 ay hapis cezası verdi.