Konya'da kısıtlamayı ihlal eden 53 kişiye 333 bin lira ceza kesildi

Konya'da kısıtlamayı ihlal eden 53 kişiye 333 bin lira ceza kesildi

Konya'da daha önce mühürlenen alkollü eğlence mekanına baskın yapan polis ekipleri, 53 kişiye 333 bin 999 lira ceza kesti.

Konya'da daha önce mühürlendiği belirlenen alkollü eğlence mekanına polis baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 53 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten 333 bin 900 lira ceza uygulandı.

İş yeri sahibi M.S., hakkında da adli işlem başlatıldı.

KONYA'DA REKOR CEZA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde bulunan ruhsatsız bir iş yerinde müzik ve alkol eşliğinde eğlence düzenlendiğine dair ihbar aldı.

Daha önce de koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı için mühürlenen iş yerine düzenlenen operasyonda 53 kişiye kısıtlamayı ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 333 bin 900 lira ceza kesildi. İş yeri zabıta ekipleri tarafından tekrar mühürlendi.

Konya'da kısıtlamayı ihlal eden 53 kişiye 333 bin lira ceza kesildi VİDEO

NARGİLE İÇİLİP, OKEY OYNANAN MEKANA BASKIN

Polis ekipleri, Feritpaşa Mahalllesi Nalçacı Caddesi'nde bulunan bir kafenin de açık olduğu bilgisini aldı. Kafeye yapılan operasyonda nargile içilip, okey oynandığı belirlendi.

Bunun üzerine içerideki 10 kişiye kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 63 bin lira para cezası uygulandı. İş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.