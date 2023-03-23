Konya'da kontrolden çıkıp duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü Konya'da kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İHA

Konya'nın Meram ilçesinde aşırı sürat feci bir kazaya neden oldu.

Saat 01.00 sıralarında Yaylapınar Uhud Mahallesi Damladere Sokak üzerinde seyir halinde olan Hüseyin Teke idaresindeki 42 COG 52 plakalı otomobil aşırı sürat nedeniyle kontrolden çıkması sonucu yol kenarında bulunan duvara çarparak durdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde sürücü Hüseyin Teke'nin olay can verdiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Hüseyin Teke'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.