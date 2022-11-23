Konya'da köpeğin neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı

Konya'da köpeğin neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı

Kulu ilçesinde karşısına çıkan köpek nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

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Köpek problemi bu kez ise Konya'da kazaya neden oldu.

Kulu ilçesi Makas Kavşağı yakınlarında ilerleyen H.K. (30) idaresindeki 06 UG 675 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptı.

Çarpmanın ardından sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

3 kişi yaralandı

Kazada otomobil sürücüsü H.K. ile araçta bulunan M.B. (22) ve M.P. (27) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan araç sürücüsü H.K.'nin, yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.