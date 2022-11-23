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    Konya'da köpeğin neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı

    Kulu ilçesinde karşısına çıkan köpek nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
    • 23.11.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 16:04
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    Konya'da köpeğin neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı

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    Köpek problemi bu kez ise Konya'da kazaya neden oldu.

    Kulu ilçesi Makas Kavşağı yakınlarında ilerleyen H.K. (30) idaresindeki 06 UG 675 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptı.

    Çarpmanın ardından sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

    3 kişi yaralandı

    Kazada otomobil sürücüsü H.K. ile araçta bulunan M.B. (22) ve M.P. (27) yaralandı.

    Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan araç sürücüsü H.K.'nin, yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

    Konya da köpeğin neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı #1

    Konya da köpeğin neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı #2


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