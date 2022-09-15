Konya'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk, taburcu oldu

Arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada 4 köpek tarafından saldırıya uğrayan küçük çocuk, kaldırıldığı hastaneki 22 günlük tedavisini tamamladı.

Konya'da arkadaşlarıyla oynayan çocuk, köpek saldırısına uğradı.

23 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde yaşanan olayda, saldırıya uğrayan çocuk ölümden döndü.

Saldırgan köpeklerden bir anne tarafından kurtuldu

Küçük çocuğun başıboş köpeklerin saldırısına uğradığını fark eden bir anne, kendi oğluyla birlikte çocuğu kurtardı.

Vücudunun birçok yerinden ısırılan küçük çocuğa ilk müdahaleyi olay yeri yakınlarında evi bulunan bir sağlık çalışanı tarafından yapıldı.

22 gün sonra taburcu oldu

Daha sonra çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Ünlü, buradaki müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaldırıldığı hastanede tedavi sürecini tamamlayan Ünlü'den, 22 gün sonra sevindirici haber geldi. Sağlık durumu iyiye giden küçük çocuk taburcu oldu.

"Psikolojisi iyi durumda"

22 günlük tedavi sürecinin ardından Umut Ünlü’nün dikişleri alındığını anlatan Konya Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Uğur, "Umut’un kafa tasında, karnında sırtında ve kasıklarında dikişleri vardı. Bugün itibariyle bütün dikişleri alındı, şuan hiçbir dikişi kalmadı. Yara bakım tedavileri evde tedavi edilebilir düzeye geldi ve bundan sonra Umut’un tedavisi evde devam edecek.

Bu süreçte ise Umut, cildiye bölümüne gelmeye devam edecek. Eğer bu süreçte gerek görülürse plastik cerrahi bölümüne de gelecek. Umut’un şu anda morali, neşesi yerinde, en son 2 gün önce çocuk psikiyatri uzmanımız değerlendirdi. Bu değerlendirme sonucu psikolojisinin yerinde olduğunu ilaç tedavisinin gerek olmadığını söyledi.

Herhangi bir şikayet olursa kontrole gelmesi gerektiğini ifade etti. Genel olarak psikolojisi iyi durumda ve yara bakımları da evde tedavi edilebilir düzeyde olduğu için Umut’u bugün taburcu ediyoruz." dedi.

Öte yandan, 22 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu olacağı için heyecanlı olan 8 yaşındaki Umut Ünlü, "Eve gidince kuzenlerimi gezeceğim, okulu özledim" dedi.