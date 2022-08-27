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Konya'da köpeklerin saldırısında yaralanan Umut, gözlerini açtı

Konya'da köpeklerin saldırısında yaralanan Umut, gözlerini açtı

Sokakta oynarken 4 sahipsiz köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Umut Ünlü, 4 gün sonra gözlerini açtı. Küçük Umut'un ilk sözleri ise "Anne çok korktum. Sana sarılmak istiyorum canım annem" oldu.