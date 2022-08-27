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    Konya'da köpeklerin saldırısında yaralanan Umut, gözlerini açtı

    Sokakta oynarken 4 sahipsiz köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Umut Ünlü, 4 gün sonra gözlerini açtı. Küçük Umut'un ilk sözleri ise "Anne çok korktum. Sana sarılmak istiyorum canım annem" oldu.
    • 27.08.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 14:29
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    Konya'da köpeklerin saldırısında yaralanan Umut, gözlerini açtı

    Başıboş köpekler, sokaklarda dehşet saçmaya devam ediyor.

    Son olarak sokak köpekleri, Konya'da kendilerini gösterdi.

    Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 4 gün önce, sokak üzerinde oynayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Umut Ünlü, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı ve yaralandı.

    Çocuk hastaneye kaldırıldı

    Çevresini saran köpeklerin arasında kalan Umut'u komşuları kurtardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürülen Umut, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

    Konya'da 4 köpeğin saldırısına uğrayan Umut, yoğun bakımda uyutuluyor

    Umut gözlerini açtı

    Yoğun bakımda tedavisi süren ve durumu iyiye giden Umut, bugün uyandırıldı.

    "Anne çok korktum"

    Annesi ve babası Umut'u ziyaret ettiğinde Umut'un ilk cümlelerinde ise "Anne çok korktum. Sana sarılmak istiyorum canım annem." dediği belirtildi.

    "Durumu iyi bugün gördük, şükür"

    DHA'nın haberine göre; Umut Ünlü’nün babası Durmuş Ünlü "Mutluyuz ve umutluyuz, durumu iyi bugün gördük, şükür." dedi.

    Konya da köpeklerin saldırısında yaralanan Umut, gözlerini açtı #1

    Konya da köpeklerin saldırısında yaralanan Umut, gözlerini açtı #2

    Konya da köpeklerin saldırısında yaralanan Umut, gözlerini açtı #3


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