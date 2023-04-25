Konya'da korkunç kaza: 1 ölü 2 yaralı Kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 1 kişi can verdi 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

İHA

Konya'nın Çavuş Mahallesi Hamamlar mevkisinde ilerleyen, İsmet Başkaya (21) yönetimindeki 34 CMA 246 plakalı otomobil, Hüyük Göçeri Mahallesi’nden Konya yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıktı.

Bunun sonucunda otomobil, takla atarak yoldan çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilerek ters dönen araç içerisinde sıkışan sürücü ve araçtakiler ekiplerin yardımıyla çıkarılabildi.

Sürücü olay yerinde can verdi

Kaza yerinde yapılan kontrolde sürücü Başkaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf ve Osman Ç. ise yaralandı.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Hüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan aracın kiralık otomobil olduğu, içerisindekilerin ise aracı teslim etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.