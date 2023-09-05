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Konya'da korna çalmasına tepki gösteren sürücüyü demirle dövdü Abone Olun

Konya'da korna çalmasına tepki gösteren sürücüyü demirle dövdü Trafikte kendisine korna çalan otomobilin sürücüsü tarafından çıkan tartışmada 57 yaşındaki demir parçasıyla dövüldüğü anar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Trafikte yaşanan olaylar kan akıyor... Sürücüler her geçen gün yeni bir olayla gündeme gelirken bu kez de olayın adresi Konya oldu. Bölgede, dün saat 18.30 sıralarında 57 yaşındaki Faruk Ateş, arkasında seyreden otomobilin sürücüsü kendisine korna çalınca midibüsünü durdurdu. Bunun ardından, Ateş, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsüne neden korna çaldığını sorunca tartışma çıktı. Korna tartışmasında darp Bu sırada sürücü, otomobilindeki demir parçasını alarak midibüsün camını kırıp, Faruk Ateş’in başına vurdu. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle yatışırken, otomobil sürücüsü demir parçayı olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırıldı Başından yaralanan Faruk Ateş, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ateş, taburcu olduktan sonra şikayetçi oldu. Şüpheli aranıyor Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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