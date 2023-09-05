Trafikte yaşanan olaylar kan akıyor...
Sürücüler her geçen gün yeni bir olayla gündeme gelirken bu kez de olayın adresi Konya oldu.
Bölgede, dün saat 18.30 sıralarında 57 yaşındaki Faruk Ateş, arkasında seyreden otomobilin sürücüsü kendisine korna çalınca midibüsünü durdurdu.
Bunun ardından, Ateş, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsüne neden korna çaldığını sorunca tartışma çıktı.
Korna tartışmasında darp
Bu sırada sürücü, otomobilindeki demir parçasını alarak midibüsün camını kırıp, Faruk Ateş’in başına vurdu.
Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle yatışırken, otomobil sürücüsü demir parçayı olay yerinde bırakarak kaçtı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Başından yaralanan Faruk Ateş, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ateş, taburcu olduktan sonra şikayetçi oldu.
Şüpheli aranıyor
Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.