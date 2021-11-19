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- Konya'da küçük çocuğu rehin alan kadın serbest bırakıldı
Konya'da küçük çocuğu rehin alan kadın serbest bırakıldı
- DHA
- 19.11.2021 - 10:02
- Güncelleme : 19.11.2021 - 10:19
Ankara'dan Konya'ya akraba ziyaretine gelen H.K. isimli kadın, geçirdiği sinir krizi sonrasında korku dolu anlar yaşatmıştı.
Ziyarete gittiği evin üst katına çıkarak kapıyı çalan H.K., annesinin işinden dolayı evde yalnız olan B.E.Ö. isimli erkek çocuğunu rehin aldı.
AĞLAMA SESLERİNİ DUYDULAR
Küçük çocuğun ağlama ve saldırgan kadının bağırış seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay bölgesine polis ekipleri sevk edildi.
Polisin 1 saat süren ikna çalışmaları sonucunda kağıyı açan kadın güçlükle etkisiz hale getirilerek emniyete götürüldü.
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SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ
Saldırganın elinden kurtarılan küçük çocuk ise sakinleştirilmeye çalışıldı.
H.K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
SERBEST BIRAKILDI
H.K. ,emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.