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    Konya'da küçük çocuğu rehin alan kadın serbest bırakıldı

    Akraba ziyaretindeki psikolojik sorunları olan kadın, geçirdiği sinir krizi sonucu üst kattaki küçük çocuğu rehin aldı. Korku dolu anlar yaşatan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 19.11.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 10:19
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    Konya'da küçük çocuğu rehin alan kadın serbest bırakıldı

    Ankara'dan Konya'ya akraba ziyaretine gelen H.K. isimli kadın, geçirdiği sinir krizi sonrasında korku dolu anlar yaşatmıştı.

    Ziyarete gittiği evin üst katına çıkarak kapıyı çalan H.K., annesinin işinden dolayı evde yalnız olan B.E.Ö. isimli erkek çocuğunu rehin aldı.

    AĞLAMA SESLERİNİ DUYDULAR

    Küçük çocuğun ağlama ve saldırgan kadının bağırış seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay bölgesine polis ekipleri sevk edildi.

    Polisin 1 saat süren ikna çalışmaları sonucunda kağıyı açan kadın güçlükle etkisiz hale getirilerek emniyete götürüldü.

    Konya'da bir kadın, akrabasının üst kattaki komşu çocuğunu rehin aldı VİDEO

    SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ

    Saldırganın elinden kurtarılan küçük çocuk ise sakinleştirilmeye çalışıldı.

    H.K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

    Konya da küçük çocuğu rehin alan kadın serbest bırakıldı #1

    SERBEST BIRAKILDI

    H.K. ,emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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