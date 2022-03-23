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    Konya'da, kuyumcu dükkanında 2 milyon liralık hırsızlık

    Kuyumcu dükkanına yandaki boş iş yerinin duvarını kırarak giren şüpheli veya şüpheliler, 2 milyon lira değerindeki altınla kayıplara karıştı.
    • AA
    • 23.03.2022 - 14:30
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    Konya'da, kuyumcu dükkanında 2 milyon liralık hırsızlık

    Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Nişantaşı Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanından, 21 Mart'ta 2 milyon lira değerinde altın çalındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

    CAMLARI BOYAYIP DUVARI KIRDILAR

    Olayı gerçekleştirirken güvenlik kameralarına yakalanmamak ve dikkat çekmemek için bitişikteki camlarını boyadıkları boş iş yerinin duvarını kırarak içeriye girdikleri öğrenildi.

    Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma çok yönlü yürütülüyor.

    Konya da, kuyumcu dükkanında 2 milyon liralık hırsızlık #1

    Konya da, kuyumcu dükkanında 2 milyon liralık hırsızlık #2

    Konya da, kuyumcu dükkanında 2 milyon liralık hırsızlık #3


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