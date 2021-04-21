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- Konya'da kuyumcudan 3 bilezik çalan hırsız yakayı ele verdi
Konya'da kuyumcudan 3 bilezik çalan hırsız yakayı ele verdi
- DHA
- 21.04.2021 - 14:54
- Güncelleme : 21.04.2021 - 15:54
14 Nisan'da Konya’nın Ereğli ilçesi Rasim Erel Caddesi'ndeki Ziya D.'ye ait kuyumcuya giren, yüzünün büyük bölümü boyunlukla kapalı şüpheli, kardeşinin nişanlı olduğunu ve bileziklere bakmak istediğini söyledi.
3 bilezik seçen bu kişi, fotoğraf çekip, annesine göndereceğini söyleyerek bilezikleri aldı, ardından da Ziya D.'ye, "Hakkını helal et" diyerek kaçtı.
1 BİLEZİĞİ SATIP, PARASINI YEDİ
Ziya D.'nin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, yapılan çalışmayla şüphelinin Arif A. olduğunu belirledi. Arif A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Arif A.'nın üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 2 bilezik sahibine teslim edilirken, diğerini ise satıp parasını harcadığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Arif A., bugün adliyeye sevk edildi.