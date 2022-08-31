Konya'da kuzenini vuran şahıs: Canım sıkıldı, vurdum

Halil I. ile Ahmet K. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet K., Halil I.'yı silahıyla sırtından ve omzundan yaraladı. Şüpheli şahıs olay sonrası, "Canım sıkıldı, vurdum" dedi.

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'ndeki Karaman Caddesi'nde 35 yaşındaki Halil I., yürüyerek ilerliyordu.

Halil I., yanında bulunan ve kuzeni olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Ahmet K.’ya "Sen küçüksün" dedi.

Bunun üzerine ikili arasından tartışma çıktı.

Kuzenini vurdu

İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet K., yanında bulunan tabancayla Halil I.’yı sırtından ve omzundan vurdu.

Yaralının durumu kritik

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Halil I., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Halil I.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"Canım sıkıldı, vurdum"

İHA'nın haberine göre; olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri tarafından şüpheli Ahmet K., suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kendini görüntüleyen gazetecilerin neden yaptın sorusuna "Canım sıkıldı, vurdum." diyerek cevap verdi.

Şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



