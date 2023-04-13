Konya'da kuzeninin evlilik teklifini reddedince vurulan Emine Hemşire öldü Konya'da kendisine platonik aşık olan kuzeni Hüseyin Bağrıaçık'ın evlilik teklifini kabul etmeyince silahlı saldırıya uğrayan Emine Ay, hastanede 6 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti.

DHA

Konya'da oturan ve yolcu otobüsünde muavinlik yapan 28 yaşındaki Hüseyin Bağrıaçık, Karaman'a gidip, 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan teyzesinin kızı hemşire 26 yaşındaki Emine Ay'a evlilik teklif etti.

Emine Ay, evlilik teklifini reddedince ayrılıp, bir süre sonra geri dönen Bağrıaçık, kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ile kuzenine ateş etti, ardından da namluyu kendi göğsüne doğrultup, tetiği çekerek intihara kalkıştı.

2 kuzen sağlık ekiplerince, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 kez kalbi durdu

9 saat süren ameliyatta Emine Ay'ın 3 kez duran kalbi, her defasında yeniden çalıştırıldı. Emine Ay, saldırı nedeniyle bir böbreğini de kaybetti. Bazı organları da hasar gören hemşire, ailesinin isteğiyle Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sevki sırasında hemşireyi, mesai arkadaşları gözyaşlarıyla uğurladı. Emine Ay'ın şubat ayında atandığı ve ilk görev yerinin de Karaman'daki Aile Sağlık Merkezi olduğu öğrenildi.

Bir süredir Konya'da düzenlenen hizmet içi eğitime katılan hemşirenin, görev yerine geri döndüğü ilk iş günü de saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

"Kendime yediremedim"

Daha önce de kesici aletle omzuna Emine Hemşire'nin adının baş harfini yazan Hüseyin Bağrıaçık ilk ifadesinde, şunları söyledi:

Evlenme teklifi ettim. Kabul etmedi. Bunu da kendime yediremedim. Bir ona, bir kendime sıktım.

6 ay yaşamak için savaştı

Tedavisi tamamlanıp taburcu olan Bağrıaçık, tutuklandı. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaklaşık 6 aydır tedavi gören Emine Ay ise bu sabah hayatını kaybetti.