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    Konya'da mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı

    Güneysınır ilçesinde kayalıkta mahsur kalan 16 keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 10.10.2022 - 07:06
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    Konya'da mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı

    Güneysınır ilçesi Alanözü Mahallesi’nde, Hüseyin Acımık’a ait 16 keçi 8 Ekim Cumartesi günü çıktıkları sarp ve dik kayalıklardan inemeyerek burada mahsur kaldı. Keçilerin kayalıklardan inememesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilerek yardım istendi.

    Keçiler istasyon hattı ile kurtarıldı

    İHA'nın haberine göre; bölgeye giden jandarma ve itfaiye ekiplerinin AFAD ekiplerinden destek istemesi üzerine Konya AFAD özel dağcı ekibi sevk edildi. Dağcı ekibin teknik malzemeler kullanarak kurduğu istasyon hattı ile mahsur kalan keçiler halatlarla kurtarılarak aşağıya indirildi.

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    Konya da mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı #2

    Konya da mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı #3

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    Konya da mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı #6


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