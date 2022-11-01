Konya'da market sahibi namaz kılarken soygun yaşadı

Kulu ilçesinde market işleten A.B., namaza durduğu sırada içeriye birkaç kişi girdi. Namazını bozmayan A.B., bir süre sonra soyguna uğradığını anlayarak ekiplere ihbarda bulundu.

Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan markette hırsızlık olayı yaşandı.

Market sahibi A.B. içeride namaz kıldığı esnada henüz kimlikleri belirlenemeyen şahıslar iş yerine girdi.

Dükkan sahibi namaz kılarken ürünleri alıp kaçtılar

Şahıslar, market sahibinin namaz kıldığını anladıktan sonra 25 kilogramlık çay şekeri, 5 kiloluk çayı ve 18 kiloluk zeytinyağını alarak ortadan kayboldu.

Ekipler harekete geçti

Sesleri duyan ve namazını bozmayan market sahibi A.B., namazını kılmasının ardından şeker, çay ve zeytinyağının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine A.B., polise ihbarda bulundu ve polis ekipleri markete gelerek inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Sesleri duymama rağmen namazı kılmaya devam ettim"

Yaşadığı olayı anlatan A.B., “Seslerini duymama rağmen namazı bozmadan kılmaya devam ettim. Ancak namazı bitirdiğimde iş yeri içerisinde göz önünde bulunan 25 kiloluk çay şekeri, 5 kiloluk koli içerisinde bulunan çayları ve teneke ambalajında bulunan 18 kiloluk zeytinyağının yerinde olmadığını görünce çalındığını anladım.

"Namaz kılmamdan faydalanarak hırsızlık yapmışlar"

İş yerinde çalışan işçiyi elektrik faturasını ödemesi için göndermiştim. İş yerinde kamera yoktu, iş yerime de kamera taktıracağım. Hani derler ya, su içene yılan bile dokunmaz, namaz kılmamdan faydalanarak hırsızlık yapmışlar. Tahminim bu işi yapan bir kişi değildi.” dedi.