Konya'da minibüs kazası: 12 yaralı Beyşehir ilçesinde gerçekleşen kazada, tarım işçilerini taşıyan minibüs yağış sebebiyle virajı alamayarak devrildi.

DHA

Konya Yenidoğan Mahallesi yakınlarında H.T. yönetimindeki Şanlıurfalı tarım işçilerinin içerisinde olduğu minibüs, Konya-Hüyük Karayolu'nun 60. kilometresinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde virajı alamayarak kontrolden çıktı.

Minibüsün yan yatması sonrası ihbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

12 KİŞİ YARALANDI

Kazada aynı aileden olduğu tespit edilen ve aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

CANLI KÜMES HAYVANLARI BULUNDU

Kazada, devrilen minibüsten eşyalar yola savrulurken, ekipler, kaza yapan minibüsün koltuklarının kaldırılmasıyla oluşturulan bölümde çok sayıda canlı kümes hayvanı ile koyun buldu.

Devrilen minibüs çekici tarafından yoldan kaldırıldı.

Tarım işçilerinin Samsun'dan Isparta'ya gittiği öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)