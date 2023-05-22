Konya’da minibüsle kamyonet çarpıştı Kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada bir çift hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DHA

Feci kaza, Konya’nın Beyşehir ilçesi Gölkaşı Mahallesi yakınlarında oldu...

Şaban Kılınç (36) yönetimindeki 34 FGS 572 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Emre Erdoğan (22) yönetimindeki 42 B 5404 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücüler Şaban Kılınç ve Emre Erdoğan ile minibüsteki Mevlüt Ağar (20), İsa Erdoğan (46) ve eşi Gülay Erdoğan (45) yaralandı.

Karı koca kurtulamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan iki sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan İsa ve Gülay Erdoğan çifti, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.