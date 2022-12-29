Konya'da MİT'e alacağız diye kandırılan kız iki defa istismara uğramış

Konya'da MİT'e alacağız diye kandırılan kız iki defa istismara uğramış

Okul müdürünün MİT'e alacağız vaadiyle kandıran genç kızın bir apartta 2 gün cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

Konya'da herkesi şoke olayın her geçen gün yeni bir ayrıntısı ortaya çıkıyor.

Bir lisenin müdürü Harun Avcu, G.A. adlı kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırdı.

Olayın ardından genç kızı, evli ve 3 çocuk babası 35 yaşındaki Ahmet Mandal ile tanıştırdı.

Mandal, G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu.

Şüpheli tutuklandı

G.A.'nın durumu anlattığı ailesinin şikayetiyle kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Ardından müdür tutuklandı

G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç'in, okul müdürleri Harun Avcu ve A.S.K. ile diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde başsavcılığa yaptığı talep kabul edildi.

G.A.'nın kendi okul müdürü Harun Avcu, odasında G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun kadın müdürü A.S.K., eşi M.K. ile Mandal'ın koruması olarak tanıttığı A.A., polis tarafından yeniden gözaltına alındı.

Şüphelilerden Harun Avcu, 15 Aralık'ta sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

3 şüpheli serbest bırakıldı

Kadın müdür A.S.K., eşi M.K. ve A.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kayıtların bulunduğu disk bozuldu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin olayla ilgili soruşturmaları sürerken yeni delillere ulaşıldı.

Tutuklanan okul müdürü Harun Avcu’nun öğrencisi G.A., Ahmet Mandal’ın dini nikahlarını kıydığı güvenlik kameralarını incelemek isteyen ekipler, görüntülerin kaydedildiği sabit diskin bozulduğunu belirledi.

Müdür kendini gizlemeye çalıştı

Aynı okulunu giriş kapısını gören başka bir güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, okul müdürü Harun Avcu, Ahmet Mandal, G.A., A.S.K.’nın eşi M.K.’nin okula giriş çıkış görüntülerini elde etti.

G.A.’nın okul müdürü A.S.K.’nin odasında dini nikahının kıyıldığı gün ise, girişte başının açık, çıkarken başörtülü çıktığı kayıtlara geçirildi.

Tekrardan tutuklama talebi edildi

Bunun üzerine ailenin avukatı Mehmet Onur Güleç, daha önce serbest bırakılan A.S.K., eşi M.K. ile A.A. hakkında tutuklama talebinde bulundu.

Genç kız yaşadıklarını anlattı

Soruşturma kapsamında zaman zaman ifadesine başvurulan G.A.’nın okulda dini nikahının kıyılmasından sonra da Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’nda 2 gece cinsel istismara uğradığını anlattı.

"2 gece cinsel istismara maruz kaldım"

DHA'nın haberine göre, G.A., "Ahmet Mandal ile dini nikahımın kıyılmasından sonra, ‘okulda kalmamız gerekiyor’ diyerek beni aynı okula götürdü. Burada bulunan 1+1 ev gibi döşenmiş, içinde yatağı, mutfağı olan uygulama sınıfında kaldık. Burada kaldığımız 2 gece cinsel istismara maruz kaldım. A.S.K., akşam okuldan ayrılırken bize ‘kapıyı içeriden kilitleyin, ben gelene kadar çıkmayın’ diyordu. Sabah geldiğinde de kahvaltı hazır diye bizi çağırıyordu." dediği öğrenildi.