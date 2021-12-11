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    Konya'da motor parçası çalan şüpheli yakalandı

    Sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinden 200 bin lira değerindeki araba motor parçalarını çalan şahıs, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 11.12.2021 - 13:44
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    Konya'da motor parçası çalan şüpheli yakalandı

    Konya'nın Selçuklu ilçesi Karatay Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde sabah saatlerinde plakaları sökülmüş bir minibüsün sanayi sitesine girdikten sonra hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

    PLAKASIZ SÜRÜCÜ 'DUR' İHTARINA UYMADI

    Sanayi civarında bir süre araştırma yapan ekipler, plakasız aracı görünce 'dur' ihtarında bulundu.

    5 KİLOMETRE SONRA YAKALANDI

    Polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçan sürücü sanayi çevresindeki yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonrasında polis ekipleri tarafından yakalandı.

    Konya da motor parçası çalan şüpheli yakalandı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Araç sürücüsü Bayram P. (39) polis tarafından gözaltına alındı.

    200 BİN LİRA DEĞERİNDE MOTOR PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ

    Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araçta yaptığı incelemede sanayi sitesinden çalınan yaklaşık 200 bin lira değerindeki motor silindir kapağı, motor blokları ele geçirdi.

    Konya da motor parçası çalan şüpheli yakalandı #2

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Buradaki incelemelerin ardından araç emniyet otoparkına çekilirken, şüpheli Bayram P. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli Bayram P. adliyeye sevk edildi.

    ŞÜPHELİNİN 13 SUÇ KAYDI VAR

    Öte yandan, Bayram P’nin hırsızlık, kavga, yaralama, mala zarar verme gibi 13 suç kaydının olduğu öğrenildi.

    Konya da motor parçası çalan şüpheli yakalandı #3

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