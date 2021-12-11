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- Konya'da motor parçası çalan şüpheli yakalandı
Konya'da motor parçası çalan şüpheli yakalandı
- İHA
- 11.12.2021 - 13:44
Konya'nın Selçuklu ilçesi Karatay Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde sabah saatlerinde plakaları sökülmüş bir minibüsün sanayi sitesine girdikten sonra hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
PLAKASIZ SÜRÜCÜ 'DUR' İHTARINA UYMADI
Sanayi civarında bir süre araştırma yapan ekipler, plakasız aracı görünce 'dur' ihtarında bulundu.
5 KİLOMETRE SONRA YAKALANDI
Polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçan sürücü sanayi çevresindeki yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonrasında polis ekipleri tarafından yakalandı.
GÖZALTINA ALINDI
Araç sürücüsü Bayram P. (39) polis tarafından gözaltına alındı.
200 BİN LİRA DEĞERİNDE MOTOR PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araçta yaptığı incelemede sanayi sitesinden çalınan yaklaşık 200 bin lira değerindeki motor silindir kapağı, motor blokları ele geçirdi.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Buradaki incelemelerin ardından araç emniyet otoparkına çekilirken, şüpheli Bayram P. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli Bayram P. adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİNİN 13 SUÇ KAYDI VAR
Öte yandan, Bayram P’nin hırsızlık, kavga, yaralama, mala zarar verme gibi 13 suç kaydının olduğu öğrenildi.