Konya'da motor parçası çalan şüpheli yakalandı

Sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinden 200 bin lira değerindeki araba motor parçalarını çalan şahıs, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Karatay Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde sabah saatlerinde plakaları sökülmüş bir minibüsün sanayi sitesine girdikten sonra hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

PLAKASIZ SÜRÜCÜ 'DUR' İHTARINA UYMADI

Sanayi civarında bir süre araştırma yapan ekipler, plakasız aracı görünce 'dur' ihtarında bulundu.

5 KİLOMETRE SONRA YAKALANDI

Polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçan sürücü sanayi çevresindeki yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonrasında polis ekipleri tarafından yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Araç sürücüsü Bayram P. (39) polis tarafından gözaltına alındı.

200 BİN LİRA DEĞERİNDE MOTOR PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araçta yaptığı incelemede sanayi sitesinden çalınan yaklaşık 200 bin lira değerindeki motor silindir kapağı, motor blokları ele geçirdi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Buradaki incelemelerin ardından araç emniyet otoparkına çekilirken, şüpheli Bayram P. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli Bayram P. adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİNİN 13 SUÇ KAYDI VAR

Öte yandan, Bayram P’nin hırsızlık, kavga, yaralama, mala zarar verme gibi 13 suç kaydının olduğu öğrenildi.