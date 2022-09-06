Konya'da motosiklet sürücüsünden hareket halinde tehlikeli hareket

Selçuklu ilçesinde elektrikli motosiklete yan oturup ayaklarını sağlayan sürücünün o anları başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.

Konya'da, dün akşam saatlerinde bir elektrikli motorsiklet sürücüsü kendi canını ve çevrenin canı düşünmeden hareket etti.

Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bir sürücünün motorsiklete yan oturup ayaklarını sallandırması dikkat çekti.

Umursamaz tavırlarıyla trafiktekileri şaşkına çevirdi

Kimliği tespit edilemeyen sürücünün, bu tavırları çevredeki sürücüler tarafından fark edildi.

İHA'nın aktarımına göre, bir süre cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, seyir halindeki elektrikli motosikletinin üzerinde yan oturarak ayaklarını sallayan kişinin canını hiçe sayarak tehlikeye davetiye çıkarması ve elektrikli motosiklet sürücüsü bir süre sonra normal oturarak yoluna devam ettiği yer alıyor.