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- Konya'da motosiklet sürücüsü konteynere çarptı
Konya'da motosiklet sürücüsü konteynere çarptı
Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü, takla atarak çöp konteynerinin arkasına düştü.
- İHA
- 08.12.2021 - 11:00
- Güncelleme : 08.12.2021 - 11:22
Konya'nın Akşehir ilçesi Karahüyük Mahallesi’nde, sokak üzerinde seyir halinde olan Ercan D. idaresindeki motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerine çarptı.
KONTEYNERİN ARKASINA FIRLADI
Sürücü, motosikletten fırlayarak çöp konteynerinin arkasına düştükten sonra tekrar ayağa kalktı.