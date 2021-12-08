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    Konya'da motosiklet sürücüsü konteynere çarptı

    Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü, takla atarak çöp konteynerinin arkasına düştü.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 11:00
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 11:22
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    Konya'da motosiklet sürücüsü konteynere çarptı

    Konya'nın Akşehir ilçesi Karahüyük Mahallesi’nde, sokak üzerinde seyir halinde olan Ercan D. idaresindeki motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerine çarptı.

    KONTEYNERİN ARKASINA FIRLADI

    Sürücü, motosikletten fırlayarak çöp konteynerinin arkasına düştükten sonra tekrar ayağa kalktı.

    Konya da motosiklet sürücüsü konteynere çarptı #1

    Konya da motosiklet sürücüsü konteynere çarptı #2

    Konya da motosiklet sürücüsü konteynere çarptı #3

    Konya da motosiklet sürücüsü konteynere çarptı #4

    Konya da motosiklet sürücüsü konteynere çarptı #5

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