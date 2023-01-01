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Konya'da, namaz kılarken dayısı karnından vurdu
Ozan D., aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen yeğeni Muhammed Kip’i, balkondayken karnından vurdu. Kip’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- 01.01.2023 - 09:38
Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Kerim Dede Mahallesi Üçler Caddesi'ndeki 4 katlı binada, saat 02.30 sıralarında, borç yüzünden yaşanan husumet nedeniyle Ozan D.’nin balkondaki yeğeni Muhammed Kip'i (24) tabanca ile karnından vurduğu ileri sürüldü.
Kip, kanlar için otomobil ile hastaneye gitti.
“Namaz kılıyordum, ateş etti”
DHA’nın haberine göre; Kip, polise verdiği ifadesinde, "Balkonda namaz kılıyordum. Dayım aşağıdan ateş etti." dedi.
Durumu ağır
Alacak meselesi nedeniyle Ozan D. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Kip'in durumunun ağır olduğu bildirildi.
Polis ise kaçan Ozan K.'yı bulmak için çalışma başlattı.