Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
314.906
-0.18%
BTXN Coin
6.13
4.42%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Sis 7 C

    Konya'da, namaz kılarken dayısı karnından vurdu

    Ozan D., aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen yeğeni Muhammed Kip’i, balkondayken karnından vurdu. Kip’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    • 01.01.2023 - 09:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da, namaz kılarken dayısı karnından vurdu

    Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Kerim Dede Mahallesi Üçler Caddesi'ndeki 4 katlı binada, saat 02.30 sıralarında, borç yüzünden yaşanan husumet nedeniyle Ozan D.’nin balkondaki yeğeni Muhammed Kip'i (24) tabanca ile karnından vurduğu ileri sürüldü.

    Kip, kanlar için otomobil ile hastaneye gitti.

    “Namaz kılıyordum, ateş etti”

    DHA’nın haberine göre; Kip, polise verdiği ifadesinde, "Balkonda namaz kılıyordum. Dayım aşağıdan ateş etti." dedi.

    Durumu ağır

    Alacak meselesi nedeniyle Ozan D. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Kip'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

    Polis ise kaçan Ozan K.'yı bulmak için çalışma başlattı.

    Konya da, namaz kılarken dayısı karnından vurdu #1


    Yılmaz Vural Yeni Malatyaspor'da
    Transfer dosyası

    Yılmaz Vural Yeni Malatyaspor'da

    Wout Faes kendi kalesine iki gol attı, Liverpool kazandı
    Dünyadan futbol

    Wout Faes kendi kalesine iki gol attı, Liverpool kazandı

    İpek Filiz Yazıcı düğünden yeni kareleri paylaştı
    Magazin

    İpek Filiz Yazıcı düğünden yeni kareleri paylaştı

    Görüş Bildir