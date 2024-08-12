Konya'da öfkelendiği çocuğu havaya kaldırıp yere attı Konya'da bir düğün salonunda yanlarından uzaklaşan çocuğu yakalayan babası olduğu belirtilen bir kişi, çocuğu havaya kaldırıp yere attı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İHA

Konya'da geçtiğimiz Cuma akşamı merkez Meram ilçesinde bulunan düğüne gelenler arasında bulunan küçük bir çocuk yakınlarının yanından ayrılıp salonunun içine girdi.

Bu çocuğu takip eden başka bir çocuk da peşinden koştu.

Bu sırada babası ve annesi olduğu iddia edilen iki kişi de salonunun kapısına geldi.

ÇOCUĞU BİRDEN YERE ATTI

Diğer çocuğun yanında getirdiği küçük çocuğu birden havaya kaldıran babası olduğu öne sürülen şahıs, çocuğu birden yere attı.

Bu sırada içeriden çıkan bir kadın da öfkeli adamı çocuğun yanından uzaklaştırmaya çalışarak tepki gösterdi.

Çocuk ve yanındakiler yürüyerek uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)