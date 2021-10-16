Konya'da öğrencisini azarlayan öğretmenin görev yeri değiştirildi

Öğretmenin öğrencisini azarladığı görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçerek idari soruşturma başlattı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan ilkokulda üzücü görüntüler ortaya çıktı.

Eğitim öğretim hayatının başlamasıyla birlikte, 1'inci sınıfların adaptasyon sıkıntısı çektiği ve alışma süreçlerinin zor olduğu görüldü.

Okula yeni başlayan A.Ç. isimli küçük çocuk, uyum sağlayamadığı gerekçesiyle ağlayarak annesini istedi.

Ağlama sesine dayanamayan sınıf öğretmeni Ayşe I., küçük çocuğu bağırarak susturmaya çalıştı.

"SİZİ BANA SAYIYLA MI VERDİLER"

Öğretmenin, "Terbiyesiz. Ağla ağla, seni disipline vereceğim. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?" cümleleri karşısında çaresiz kalan A.Ç., "İstemiyorum seni, annemi istiyorum" diyerek ağlamaya devam etti.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

7 Eylül'de ortaya çıkan ve sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Ayşe I. hakkında idari soruşturma başlattı.

AÇIKLAMA GELDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Selçuklu ilçemizdeki bir okulumuzda, öğrencisine karşı tutum ve davranışları medyaya yansıyan öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Olayla ilgili müfettiş görevlendirilirken, Ayşe I. ise 10 gün rapor aldı.

Raporunun bitmesiyle müfettişler, öğretmenin ifadesine başvurdu. Soruşturmanın tamamlanmasına kadar tedbir amaçlı başka bir okula gönderilen genç kadın, evde eğitim öğretmeni olarak görevlendirildi.





