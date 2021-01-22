Konya’da öğretmen ve kardeşini katleden katile 2 kez müebbet hapis

Konya’da öğretmen ve kardeşini katleden katile 2 kez müebbet hapis

Platonik aşk yaşadığı komşusunun kızı öğretmen ile kız kardeşini öldüren katil, 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konya’nın Selçuklu ilçesi Binkonut Mahallesi Revan Sokak’ta ayakkabı atölyesinde çalışan, eşinden ayrı yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Canpolat (53), 27 Haziran 2019 Perşembe günü karşı komşusu Burhanettin Sarı’nın evden ayrıldığını görünce, eline aldığı tabancasını arkasına gizleyip, çıktı.

Canpolat, kapıda bekleyen Hacer Sarı ile kızları Şeyma (25) ve Tuğba'nın (18) yanına gitti.

İddiaya göre, "Sizinle konuşmamız gereken konu var. Konuşup, halledelim" diyen Canpolat'a, Hacer Sarı, "Bizim, sizinle konuşacağımız bir şey yok." yanıtını verdi. Bu sırada kendilerine yaklaşan Canpolat'ı itti.

Canpolat da arkasında gizlediği tabancayı çekip, Hacer Sarı'yı başından vurdu.

ÖĞRETMEN VE KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine Şeyma ve kardeşi Tuğba Sarı, evin içine kaçtı. Peşlerinden içeri giren Muzaffer Canpolat, odaya saklanan Şeyma Sarı ile salona saklanan Tuğba Sarı'ya da ateş etti.

Şanlıurfa Eyyübiye Mutlukaya İlkokulu'nda görev yapan Şeyma Sarı ile kardeşi Tuğba Sarı, hayatını kaybetti. Başından yaralanan ve uzun süre yoğun bakım ünitesinde kalan anne Hacer Sarı ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE RAPORU VERİLDİ

Tutuklanan Muzaffer Canpolat hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Savunmalarında psikolojik tedavi gördüğünü belirten Canpolat için İstanbul Adli Tıp Kurumu, akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verdi.

Davanın bugün görülen duruşmasında tutuklu sanık Canpolat, SEGBİS ile katılırken taraf avukatları ve kızları öldürülen Burhanettin Sarı solanda yerine aldı.

2 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Muzaffer Canpolat, son savunmasında planlayarak yapmadığını belirterek, “Allah rızası için konuşmak için gittim. Kapımın kilidinden, perdelerimin kornişine kadar her şeyimi değiştirdim. Benim beynimde gerçekten problem var.” dedi.

Mahkeme heyeti, Canpolat’ı indirim kullanmaksınız iki kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca iki kız kardeşin anneleri Hacer Sarı'yı ağır yaraladığı içinde 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'konut dokunulmazlığı' suçundan 2 yıl, 6136 sayılı ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu’na muhalefetten de 1 yıl hapis cezası ile 30 gün karşılığı olarak 600 lira para cezası daha verildi.

KIZLARI ÖLDÜRÜLEN BABA: CEZA YETERLİ DEĞİL

Konya'da davanın ardından konuşan öldürülen Şeyma öğretmen ve Tuğba’nın babası Burhanettin Sarı, ''Ceza yeterli değil ama yapacak bir şey yok.” dedi.

Ailenin avukatı Ferit İnce de, kararın talep ettikleri cezaya yakın olduğunu, ancak 'tasarlayarak adam öldürme' suçu işlendiğini belirttikleri için kararı yine de istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirtti.

İnce, "Cezanın infaz süre nazara alındığında sanığın makul ömrünü cezaevinde tamamlayacağını umarım. Her 10 yılda kronik aflardan biri çıkmazsa sanık ömrünü cezaevinde tamamlayacak gibi gözüküyor. Biz 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiştik. Kararı istinafa taşıyacağız." dedi.