Konya'da okul önlerinde sigara satışına operasyon

Okul ve dershane bölgelerinde kaçak ve tek sigara satan iş yerlerine gerçekleştirilen denetim kapsamında, 13 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerindeki denetimleri sıklaştırıyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il merkezinde okulların ve dershanelerin yoğun olduğu bölgelerde öğrencilere kaçak ve tek sigara satışı yapan iş yerlerine eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

12 iş yeri denetlendi

KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, tütün mamulü satışı yapan 12 iş yerinde toplamda; 184 bin 200 adet boş makaron, 13 bin 460 adet doldurulmuş makaron, 8 bin 530 adet paketlenmiş nargile tütünü, 4 bin 40 paket sigara, bin 779 adet puro, 181 kilogram açık nargile tütünü, 150 kilogram kıyılmış tütün, 41 adet elektronik sigara ile elektronik nargile ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilerek el konuldu.

13 kişi hakkında işlem başlatıldı

Tütün, Tütün Mamulü ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesi, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi, Kontrolü ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunları çerçevesinde, 13 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.