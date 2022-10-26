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    Konya’da okul servisi ile otomobil çarpıştı

    Otomobil ile okul servis minibüsünün çarpıştığı kazada 14'ü öğrenci, 17 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 26.10.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 11:17
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    Konya’da okul servisi ile otomobil çarpıştı

    Konya’nın Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi’ndeki ara yoldan Edipoğlu Caddesi'ne çıkan Mehmet Gürel idaresindeki 42 C 0238 plakalı minibüs, İrfan Mercan yönetimindeki 38 AK 820 plakalı otomobille çarpıştı.

    Kolej öğrencilerini taşıyan minibüs, çarpmanın şiddeti ile devrildi.

    14’ü öğrenci 17 kişi yaralandı

    Kazada 14'ü öğrenci, 17 kişi yaralandı.

    İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

    DHA’nın haberine göre saat 09.00 sıralarında meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya’da okul servisi ile otomobil çarpıştı #1

    Konya’da okul servisi ile otomobil çarpıştı #2

    Konya’da okul servisi ile otomobil çarpıştı #3


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