Haberler

3. Sayfa Haberleri

Konya’da okul servisi ile otomobil çarpıştı

Konya’da okul servisi ile otomobil çarpıştı

Otomobil ile okul servis minibüsünün çarpıştığı kazada 14'ü öğrenci, 17 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.