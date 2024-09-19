Konya'nın Meram ilçesi Harmancık Mahallesi'nde annesi Rabi Bağrıaçık ile evden çıkan Osman Talha Bağrıaçık, bisikletiyle okula gitmek üzere yola çıktı.
Ancak 10 yaşındaki Talha, 5’inci sınıfta öğrenim gördüğü Toki Ziya Nur Aksun Ortaokulu’na gittiği sırada Hasan A. yönetimindeki çöp kamyonunun altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TAHA HAYATINI KAYBETTİ
Gelen sağlık görevlileri, Osman Talha’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sürücü Hasan A.’yı gözaltına aldı.
Kazayı duyup gelen Cemil Bağrıaçık, oğlunun ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı, uzun süre çöp kamyonuna baktı.
CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Osman Talha’nın cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
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