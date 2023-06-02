Konya’da öldürülen imam ve eşinin katil zanlısı olarak oğulları gözaltına alındı Evlerinde öldürülmüş olarak bulunan imam ve eşinin katil zanlısı olarak çiftin 26 yaşındaki oğulları gözaltına alındı. Suç aleti tabancanın da ele geçirildiği öğrenilirken, şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor.

İHA Konyalı çift, korkunç bir cinayete kurban gitti… 57 yaşındaki imam olan Hüseyin Çoban ve 55 yaşındaki eşi Mürüvvet Çoban’dan haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde çiftin Çumra ilçesine bağlı İçeriçumra Mahallesi Çakılkuyu Caddesi'ndeki müstakil evine gitti. Yakınları, karı kocayı kanlar içerisinde buldu. Yakınları şoka girdi Hemen kolluk kuvvetlerine haber veren yakınları, büyük bir şok yaşadı. Bir süre sonra jandarma ekipleri eve geldi. İncelemenin ardından çiftin cenazesi morga kaldırıldı. Çiftin oğulları gözaltında Devam eden soruşturmada, çiftin 26 yaşındaki oğlu Mücahit Çoban katil zanlısı olarak jandarma tarafından gözaltına alındı. Suç aleti tabancanın da ele geçirildiği öğrenildi. Mücahit Çoban’ın ifade işlemleri jandarmada devam ediyor.