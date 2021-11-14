Konya’da öldürülen kadının, 2 kez uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı

Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi’nde eşi tarafından silahla vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Nuriye Ü.’nün, daha önceden 2 kez uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi’nde, eşi tarafından tabanca ile öldürülen 3 çocuk annesi Nuriye Ü.’nün, öldürülmeden önce 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı bildirildi.

Nuriye Ü'yü silahla öldüren, kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin babaannesini de yaralayan A.R.Ü, cezaevine gönderilirken geride gözü yaşlı 3 çocuk kaldı.

Hayatını kaybeden Nuriye Ü'nün acılı ailesi ise katil zanlısının en ağır cezayı almasını istedi. Nuriye Ü'nün ağabeyi Mustafa Akarsel, kardeşiyle zanlının 12 yıl önce evlendiğini, 1 yıl sonra da aralarında geçimsizlik başladığını söyledi.

“KAYINPEDERİ VE KAYINVALİDESİNDEN DE ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ DUYUYORDUK”

Kardeşinin evliliklerinden 1 yıl sonra başlayan aile içi şiddete dayanamayarak kendilerinde yaklaşık 40 gün kaldığını ifade eden Akarsel, şu açıklamalarda bulundu.

"Aile içi şiddet vardı. Kardeşimin, eşinin yanı sıra kayınpederi ile kayınvalidesinden de şiddet gördüğünü duyuyorduk. Aralarının düzelmesi için ayrı eve geçtiler. Son 1,5 yıla kadar araları iyiydi. Sonra yine kavga etmeye başladılar. İki kez uzaklaştırma kararı aldırdık. Olayların ikisinde de darp raporu var.

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“SÜREKLİ BABAN İLE BABAANNENİ VURACAĞIM DİYORDU”

Uzaklaştırma kararını aldırdığımızı öğrenen A.R.Ü, karakolda babamı darbetmeye çalışmış, aracını üzerine sürmüş. Bize gidip geldiği zaman sürekli 'baban ile babaanneni vuracağım' diyordu.”

Akarsel, uzaklaştırma kararlarının ardından, A.R.Ü'nün, her defasında kardeşinin gönlünü alıp, "Bir daha olamayacak." diyerek eve geri götürdüğünü anlattı.

“KARDEŞİMDEN 5 KURŞUN ÇIKTI”

Olay günü kardeşinin öğle saatlerinde kendisini aradığını belirten Akarsel, şunları kaydetti:

“Kardeşim ağlayarak, 'Benim burada psikolojim bozuldu, gel beni götür' dedi. Ben de 'işten çıkınca gelip alayım' dedim. Bu süre içerisinde kardeşim babamın evine gitmiş. A.R.Ü. arkasından gitmiş. Çocukları aldıktan sonra kız kardeşime, 'Sen de geliyor musun?' diye sormuş. O da 'hayır, ben dayanamıyorum' deyince çocukları almış. Tekrar geri geldiğini gören kardeşim babama, 'Baba, bizi vurmaya, öldürmeye geliyor' demiş. Babam da 'Beni vur, çocuğumu vurma' deyince kız kardeşime sonra da diğer aile bireylerine ateş etmiş. Kardeşimden 5 kurşun çıktı. Olayı gören çocuklar da 'Annemi öldürdün' diye bağırıp ağlamışlar."





“O EVDEN 2 GELİN DAHA ŞİDDET GÖREREK AYRILDI”

Akarsel, geride 3 çocuğun yetim kaldığını, kardeşinin de yuvalarının yıkılmaması için bu çocukların hatırına mücadele ettiğini, zanlının en ağır cezayı almasını istediklerini belirterek şöyle devam etti:

“Kardeşim olayların ardından boşanma davası açacaktı. Avukatı arayarak işlemlere başlamasını söylemişti. A.R.Ü. bunu kendine yediremedi. Yine tatlı dille götürmeye çalışırken annem kardeşimin önüne durup, 'kızım gitme' demiş ama kardeşim gitti. Yaklaşık 3 ay sonra da olay gerçekleşti. Zaten o evden iki gelin daha şiddet görerek ayrıldı. Çocuklar için şu an bir karar vermedik ama yurtta kalmasını, bu süre zarfında da ihtiyaçlarıyla ilgilenmek istiyoruz."

OLAY

Karabağ Mahallesi'nde, 29 Ekim'de A.R.Ü. (33) ailevi nedenlerden dolayı eşi Nuriye Ü. (30) ile kayınpederinin evinde tartışmıştı.

Çıkan kavganın büyümesi üzerine A.R.Ü, eşi Nuriye Ü, kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin babaannesini tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİMİŞTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılmış, yaralılardan Nuriye Ü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından babasının otomobiliyle kaçtığı tespit edilen şüpheli A.R.Ü, merkez Selçuklu ilçesinde yakalanmıştı.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.