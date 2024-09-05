Konya'da oto hırsızları polislere ateş açtı Çalıntı araç ile yolculuk yaptığı belirlenen kişileri takibe alan polis ekipleri, şüphelilerin kendilerini farketmesiyle kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda bir polis kolundan diğer polis memuru ise bacağından yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

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DHA

Konya'da polisler ve hırsızlar arasında filmleri aratmayan bir kovalamaca yaşandı.

Selçuklu ilçesinde devriye gezen 2 polis memuru seyir halindeyken, çalıntı olarak aranan hafif ticari aracı fark etti.

DUR İHTARI ALINCA KAÇTILAR

Aracı takibe alan polis ekipleri şüphelilere dur ihtarı verdi.

Dur ihtarına uymayan şüpheliler bir süre polisten kaçtı.

POLİSLERE ATEŞ AÇTILAR

Kavşakta aracı durduran polis ekiplerine şüpheliler tabancayla ateş açtı.

Açılan ateşte bir polis memuru kolundan diğer polis memuru ise bacağından yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaştı.

YARALI POLİSLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı polisler B.K. ile S.U. ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis memurlarının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, şüphelilerin kaçabileceği bölgelere operasyonlar düzenleniyor.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Görgü tanığı Burak Arslan,"Ben trafikte seyrederken, bir anda bir araç önüme kırdı. Arkadan polisler geldi gözaltına almaya çalıştılar. Bir kişi polislere ateş etti. Polisler yaralandı. Biz olayın şokuyla kaçtık" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)