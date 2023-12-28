Konya'da otobüs tıra arkadan çarptı

DHA
Konya'da korkunç bir kaza yaşandı.
İsmil kavşağında meydana gelen kazada, Nurettin U. yönetimindeki 31 FK 848 plakalı tur otobüsü, İsmail K.'nin kullandığı 66 AE 422 plakalı tıra arkadan çarptı.
4 kişi yaralandı
Kazada, sürücülerden İsmail K. ile otobüsteki yolcular Niyazi G., Enes B. ve Zeynep A., hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar tedavi altına alındı
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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