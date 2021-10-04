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Konya'da otomobil alev topuna döndü
Park halindeki otomobil, çıkan yangınla alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.
- DHA
- 04.10.2021 - 07:24
- Güncelleme : 04.10.2021 - 07:32
Konya'nın Ereğli ilçesi bugün Çayhan Mahallesi'nde Sibel Tatlısu'ya ait 01 ADJ 703 plakalı otomobil, park halindeyken belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.
İTFAİYE SÖNDÜRDÜ
Kısa sürede alev topuna dönen otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Otomobil kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı.
Konya'da otomobil alev topuna döndü ViDEO