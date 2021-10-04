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    Konya'da otomobil alev topuna döndü

    Park halindeki otomobil, çıkan yangınla alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.
    • DHA
    • 04.10.2021 - 07:24
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 07:32
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    Konya'da otomobil alev topuna döndü

    Konya'nın Ereğli ilçesi bugün Çayhan Mahallesi'nde Sibel Tatlısu'ya ait  01 ADJ 703  plakalı otomobil, park halindeyken belirlenemeyen nedenle alev aldı.

    Yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

    İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

    Kısa sürede alev topuna dönen otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

    YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Otomobil kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı.

    Konya'da otomobil alev topuna döndü ViDEO

    Konya da otomobil alev topuna döndü #1

    Konya da otomobil alev topuna döndü #2

    Konya da otomobil alev topuna döndü #3

    Konya da otomobil alev topuna döndü #4

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