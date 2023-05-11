Konya'da otomobil kaldırımda yürüyen öğretmene çarptı Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen öğretmene çarptı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada öğretmen ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

DHA

Emirhan Saraç, 06 CNU 849 plakalı otomobili ile Konya’nın Kulu ilçesi Ankara Caddesi’nde seyir halindeydi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bir arkadaşıyla yürüyen öğretmen Harun Yarım'a çarptı.

Ardından savrulan otomobil, bir ağaca çarparak durabildi.

Durumu ağır

Kazada Harun Yarım, sürücü Emirhan Saraç ve yanında bulunan Mehmet Ş. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 kişi ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Harun Yarım, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi.

Kaçmak istedi ancak...

Kaza anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde yolda bir arkadaşıyla yürüyen Harun Yarım’ın, otomobilin üstlerine doğru geldiğini fark edince arkadaşıyla birlikte kaçmak için hamle yaptığı, otomobil o sırada Yarım'a çarptığı, arkadaşının panikle kaçarken yere düştüğü, savrulan otomobilin de bir ağaca çarparak durabildiği görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.