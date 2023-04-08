Konya’da otomobil park halindeki tıra çarptı

İHA
Konya’nın Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesi’nde seyir halinde olan Celalettin İnal idaresindeki 42 BKU 01 plakalı otomobil, saat 15.20 sıralarında cadde kenarında park halinde bulunan 42 APE 590 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
Kazada, otomobilin ön kısmı tırın dorsesinin altına girdi.
Sürücü hayatını kaybetti
34 yaşındaki sürücü Celalettin İnal olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan H.İ. (42), M.A.Ç. (23) ve Z.Ö. (6) yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar tedavi altında
Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altında alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sürücünün cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.