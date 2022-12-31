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- Konya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü
Konya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü
Kavşakta geçiş önceliğine uymayan TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü. Kazanın ardından kaçan TIR şoförü, jandarmaya teslim oldu.
- 31.12.2022 - 14:10
Konya- Aksaray kara yolu 75’inci kilometresinde Akörenkışla mevkisinde Nebi Tüzün yönetimindeki 06 BFJ 005 otomobil, kavşakta plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Tüzün ile yanındaki Yaşar Doğan hayatını kaybetti.
Kaza sonrası kaçan tır şoförü, jandarmaya giderek teslim oldu.
Geçiş önceliğine uymamış
Polis ekiplerinin tuttuğu raporda, tır şoförünün kavşaktaki geçiş önceliğine uymadığı kaydedildi.
Cenazeler morga kaldırıldı
Otomobilde ölen 2 kişinin cenazesi, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.