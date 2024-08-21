Konya'da otomobilde bıçakladığı eşinin cesediyle karakola teslim oldu Otomobilde tartıştığı eşi Elif Durmaz’ı bıçakladıktan sonra otomobille birlikte polis merkezine giderek teslim olan Bekir Durmaz, eşi için de sağlık görevlilerinin çağrılmasını istedi. Ancak eşinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

DHA

Bugün saat 18.00 sıralarında Konya'da karayolunda seyir halinde olan sürücüler, bir otomobilde kadını kanlar içerisinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Plakası ve gittiği istikamet belirtilen otomobilin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

EŞİNİ BIÇAKLADIĞINI SÖYLEYİP TESLİM OLDU

Bu sıralarda aranan otomobilin sürücüsü Bekir Durmaz(53), aracıyla birlikte Selçuklu ilçesindeki Özalkent Polis Merkezi'ne gelip, tartıştığı eşi Elif Durmaz'ı(37) bıçakladığını belirterek, sağlık görevlilerinin çağrılmasını istedi.

EŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Otomobili kontrol eden polisler, sağ ön koltukta bir kadını kanlar içerisinde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Bekir Durmaz gözaltına alınırken, adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve çok kan kaybettiği anlaşılan Elif Durmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürülecek.

Teslim olan Bekir Durmaz ise sorgulanmak üzere Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)