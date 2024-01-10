Konya'da otomobilin çarptığı çocuk hastaneye kaldırıldı Yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Vatandaşlar üşümemesi için çocuğun üzerine ceket örttü.

İHA

Konya'da korkunç bir kaza yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kampüsten otogar istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 KD 185 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki B.Y.’ye çarptı.

Vatandaşlar yaralı çocuğun üzerini örttü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan çocuğun üzeri, üşümemesi için vatandaşlar tarafından ceket ile kapatıldı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 12 yaşındaki B.Y., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücüyü merkeze aldılar

Polis ekipleri, olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan sürücüyü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)