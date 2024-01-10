Konya'da otomobilin çarptığı çocuk hastaneye kaldırıldı

Konya'da korkunç bir kaza yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, kampüsten otogar istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 KD 185 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki B.Y.’ye çarptı.
Vatandaşlar yaralı çocuğun üzerini örttü
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan çocuğun üzeri, üşümemesi için vatandaşlar tarafından ceket ile kapatıldı.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 12 yaşındaki B.Y., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücüyü merkeze aldılar
Polis ekipleri, olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan sürücüyü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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