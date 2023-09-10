Konya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İHA
Konya’nın Kulu ilçesinde Konya-Ankara Karayolu'na çıkan Mahmut Oylum (21) idaresindeki plakasız motosiklet, Konya yönüne seyir halinde olan F.Ö. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürüklenerek bariyerlere takıldı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mahmut Oylum, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)