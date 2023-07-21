Konya'da otomobiller birbirine girdi: 3 yaralı

İHA
Konya'nın Karapınar ilçesinde panik anları yaşandı.
Cumhuriyet Mahallesi eski stadyum civarında meydana gelen olayda, A.S.’nin kullandığı 42 JJ 536 plakalı ticari taksi ile E.Ü.’ün kullandığı 70 DT 612 otomobil çarpıştı.
3 kişi yaralandı
Kazada araç sürücüleri A.S., E.Ü. ve araçta yolcu olarak bulunan L.G. yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.