Petrol
85.56
-1.86%
Euro
18.1363
-0.12%
Dolar
18.5017
-0.02%
Altın
987.97
0.00%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
361.190
-0.21%
BTXN Coin
11.14
-3.21%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Konya'da otomobiller çarpıştı: 4 ölü

    İki otomobilin çarpışması sonucu, 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
    • 02.10.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 12:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da otomobiller çarpıştı: 4 ölü

    Ankara'dan Konya'nın Yunak ilçesi istikametine giden A.B. idaresindeki 06 FN 6095 plakalı otomobil, Yunak-Ankara kara yolunun 6’ncı kilometresinde karşı yönden gelen Ş.M.K'nin kullandığı 42 BVT 49 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

    4 ölü, 3 yaralı

    Kazada Ş.M.K, B.K, R.H. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

    AA’nın haberine göre yaralanan A.B, Z.H. ve N.K.B. ambulanslarla çevre il ve ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya da otomobiller çarpıştı: 4 ölü #1

    Konya da otomobiller çarpıştı: 4 ölü #2

    Konya da otomobiller çarpıştı: 4 ölü #3


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    İstanbul'da müzik öğretmeninin katili 18 yıl sonra cinayeti itiraf etti
    3. Sayfa

    İstanbul'da müzik öğretmeninin katili 18 yıl sonra cinayeti itiraf etti

    İstanbul'da MHP’li üyeye silahlı saldırı anı
    Gündem

    İstanbul'da MHP’li üyeye silahlı saldırı anı

    Görüş Bildir