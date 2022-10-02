Konya'da otomobiller çarpıştı: 4 ölü

İki otomobilin çarpışması sonucu, 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ankara'dan Konya'nın Yunak ilçesi istikametine giden A.B. idaresindeki 06 FN 6095 plakalı otomobil, Yunak-Ankara kara yolunun 6’ncı kilometresinde karşı yönden gelen Ş.M.K'nin kullandığı 42 BVT 49 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

4 ölü, 3 yaralı

Kazada Ş.M.K, B.K, R.H. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

AA’nın haberine göre yaralanan A.B, Z.H. ve N.K.B. ambulanslarla çevre il ve ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.