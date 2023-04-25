Konya'da oyuncak silahla 600 bin liralık soygun yapan şahsın şaşırtan ifadesi Konya’da, akaryakıt istasyonunun marketine müşteri gibi gelen ve oyuncak tabancayla 600 bin lira çalan şüpheli, “Yakında düğün yapacaktım. Petrol çalışanı arkadaşım görevliyi kasadan uzaklaştırmak için karışık kuruyemiş istememi söyledi” dedi.

İHA

Konya'da 17 Nisan Pazartesi günü saat 04.50 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Çakırlı Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun marketine müşteri kılığında yüzü cerrahi maskeli, kapüşonlu bir kişi market çalışanından kuruyemiş istedi.

Çalışanın siparişlerini hazırladığı sırada fark ettiği şüpheli, oyuncak tabancayla çalışanı tehdit ederek marketin kasasından akaryakıt hasılatı olan 600 bin lirayı alarak marketten kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri iş yeri güvenlik kamerasını inceledi.

Kuruyemiş istedi, oyuncak silahı çıkarıp soygun yaptı

İstasyon kameralarına yansıyan görüntülerde, kapüşon ve yüzü cerrahi maskeli bir kişinin içeriye girdiği, market çalışanından kuruyemiş istediği, çalışanın kendisine siparişlerini verdiği sırada kasaya yönelerek cebinde bulunan oyuncak tabancayı iş yeri çalışanına gösterip tehdit ettikten sonra kasada bulunan 600 bin lirayı alarak iş yerinden kaçtığı görülüyor.

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalarda, görüntülerden tespit ettiği olayı gerçekleştiren 3 adet suç kaydı olan Mustafa B. (26) ile diğer şüpheliler olayın yaşandığı petrolde çalışan olduğu öğrenilen 13 adet suç kaydı olan Habil Ali Ç. (31) ve 3 adet suç kaydı olan Mehmet G. (34) yakalanarak gözaltına alındı.

"Yakında düğün yapacağım için çok paraya ihtiyacım vardı"

Gözaltına alınan şüphelilerden olayı gerçekleştiren Mustafa B.’nin ilk ifadesinde, “Habil Ali Ç. ile arkadaşız ve bir gün muhabbet için oturduğumuzda 3 yıldır çalıştığı akaryakıt istasyonunda bayram öncesi iş yerinin yoğun olması nedeniyle gün içerisinde kazancın çok olacağını söyledi ve paranın nereye konulduğunu bildiğini söyledi. Bunun üzerine biz de plan yaptık. Ben yakında düğün yapacağım için çok paraya ihtiyacım vardı ve gasp olayının gerçekleştirmem halinde, parayı üçümüz paylaşacağımız için kabul ettim. Habil Ali Ç. bana markete girdiğimde karışık kuruyemiş istememi, bu sayede market çalışanının kasadan uzaklaşacağını ve bu sırada kasaya geçme imkanı bulacağımı söyledi. Petrol istasyonunda bulunan markete girdiğimde Habil Ali Ç.’nin bana söylediği şekilde karışık kuruyemiş istedim. Daha sonra kasaya geçtiğimi fark etmesi üzerine görevli karşı koymak istedi ama yanımda bulunan oyuncak silah ile onu korkuttum. Habil Ali Ç.’nin tarif ettiği yerde paraları bulduktan sonra yanımda bulunan çantaya doldurarak olay yerinden uzaklaştım. Ben markette olayı gerçekleştirdiğim sırada ise diğer iki arkadaşım farklı bir markette olduğunu göstermek için orada kameraya göründü” dediği öğrenildi.

"Bizim kendi 3 yıllık çalışan arkadaşımız bu olayı planlamış"

Akaryakıt istasyondaki marketin müdürü Reşit Tatlıdil, başlarına talihsiz bir olay geldiğini belirterek, "Bu olayda markete gelen silahlı kişi önce market çalışanından kuruyemiş istiyor. Onu oyaladıktan sonra kasanın arkasına geçip, bilinçli bir şekilde önce kasaları boşaltıyor. Bu kişi daha sonra silahla market görevlisi arkadaşımızı tehdit ederek iş yerinden ayrılmış. Buradaki sorumlu arkadaşımız polisi ve bizi arayarak durumu bildirdi. Polisler olay yerine gelerek çalışmaları sonrası hızlı bir şekilde olayı çözdü. Bizim kendi 3 yıllık çalışan arkadaşımız bu olayı planlamış. Onun yanında bulunan 2 arkadaşı da ona refakat ediyorlar. Olay sonrası buluşuyorlar ve daha sonra ise parayı bir şekilde paylaşıyorlar. Emniyet gerekeni kısa sürede çözdü” dedi.

"Umutsuzluğa kapıldık ama emniyetin bu kadar hızlı çözeceğini bilmiyorduk"

Olay sonrası şüphelilerin kısa sürede yakalanmayacağını düşündüğünü ifade eden akaryakıt istasyonu yetkilisi Selim Avcan da, “Kendi personelimizin içinde olduğu talihsiz bir olay yaşadık. Kısa sürede çözülen bu olay için emniyet yetkililerine teşekkür ediyoruz. Şüpheli şahıslar kameraların görmediği kör noktaya doğru kaçmışlar. Biz o anda umutsuzluğa kapıldık ama emniyetin bu kadar hızlı çözeceğini bilmiyorduk. Özellikle Gasp Büroya çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.