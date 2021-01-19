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    Konya'da pazarcıların borç kavgası

    Pazarcılar arasında para meselesi nedeniyle çıkan sopalı, bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 19.01.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 14:54
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    Konya'da pazarcıların borç kavgası

    Konya'nın Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki semt pazarında muz satan Şevket Mutlu (27), iddiaya göre kendisinden 1000 TL borç alan ve yan tezgahında sebze satışı yapan Yaşar Bardakçı (44) ile tartışma yaşadı.

    Tartışma kısa sürede büyüyünce Şevket Mutlu, pazar yerine arkadaşları İsmail Kurul (19), Ahmet Akın (19) ve Gökhan Nurkoyuncu çağırdı.

    SOPALI BIÇAKLI KAVGA

    Ellerinde sopalarla gelen 3 kişi, Yaşar Bardakçı ve kardeşleri Muhammet Bardakçı (38) ile Hüseyin Bardakçı'ya (37) saldırdı. Bu sırada Rahmi Özcan, kavgayı ayırmak için araya girdi.

    Kavgada başına sopayla vurulması üzerine yaralanan Muhammet Bardakçı tezgahındaki bıçağı alıp; İsmail Kurul, Şevket Mutlu ve Rahmi Özcan'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Çıkan arbedede Yaşar Bardakçı da bıçakla hafif yaralandı.

    1 ÖLÜ, 4 YARALI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alınan yaralılardan İsmail Kurul, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Şevket Mutlu ve Rahmi Özcan'ın tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

    Konya da pazarcıların borç kavgası #1

    3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Tedavilerinin ardından taburcu olan Muhammet Bardakçı, Yaşar Bardakçı ve Hüseyin Bardakçı, polis ekiplerince tarafından gözaltına alındı.

    Konya da pazarcıların borç kavgası #2

    Konya da pazarcıların borç kavgası #3

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