Konya’da peçeli hırsızlar, 1 milyon lira değerindeki pırlanta yüzükleri çaldı

3 kadın, müşteri gibi girdikleri kuyumcu dükkanından 1 milyon lira değerindeki 2 kiloluk pırlanta yüzükleri çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

Konya’nın Meram ilçesi Şükran Mahallesi’nde 42 yıldır kuyumculuk yapan Zeki Battaloğlu, 6 Aralık Pazartesi günü müşterileri ile ilgilendiği sırada yüzlerini peçe ile kapatmış ve şalvar giyinmiş 3 kadın iş yerine girdi.

Altınları inceleyen şüpheli 3 kadın, iş yerindeki müşterilerin gitmesinin ardından Zeki Battaloğlu’na bileklik almak istediklerini söyledi.

OLAY ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA

İş yeri sahibi Zeki Battaloğlu, müşteri zannettiği kadınlara bileklik çeşitlerini gösterdi.

Kadınlardan biri iş yeri sahibini oyalarken, diğer 2 kadın cam tezgahta tablaların içinde bulunan yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki pırlanta yüzükleri şalvarına koydu.

Daha sonra 50 lira değerinde bileklik alan 3 şüpheli kadın, iş yerinden çıkarak uzaklaştı.

Şüphelilerin gitmesinden yaklaşık 20 dakika sonra pırlantaların yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde hırsızlık olayını gördü.

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“BİR BAKTIM, ALYANS TABLASI KOMPLE YOK”

Kuyumcu Zeki Battaloğlu, “Dükkana 3 tane kadın geldi. Sadece gözleri görünüyordu. Önce bir keşif yaptılar. Birisi beni oyaladı ve 50 liralık bir şeyler aldı. Diğer ikisi de vitrini açıyor, aşağı yukarı 2 kilo civarı bulunan 14 ayar alyans pırlantayı örtüsünün altına saklıyor. Bir kısmını yere döküyor ve tekrar hızlı bir şekilde bunu topluyor. Sonra sessiz bir şekilde çıkıp gittiler. Ben olayı 15 veya 20 dakika sonra fark ettim. Yere bir tane alyans düşmüş, bu niye düştü falan dedim kendi kendime. Bir baktım, alyans tablası komple yok.” dedi.

“MALIMIN HELAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Polislerin olayı yakından takip ettiğini belirten kuyumcu Battaloğlu, “Polise haber verdim. Allah razı olsun onlardan. 4 ayrı ekip oluşturdular, en güzel ve başarılı şekilde ilgilendiler. İnanıyorum ki en kısa zamanda da yakalanacaklar. Benim hiç zekat borcum yok, Allah’a şükür. Benim bu malımın helal olduğunu düşünüyorum ve tekrar bana geleceğine inanıyorum. Cumhuriyet Savcılığımızdan da tek bir ricam var. Bu tür insanlar yakalandıkları zaman serbest bırakmasınlar. Biz zarar gördük, başka meslektaşlarımız zarar görmesin. Caydırıcı bir cezası yok” diye konuştu.