Konya'da pimi takarken hareket eden traktörün altında can verdi Seydişehir ilçesinde Hüseyin Tezel, tarlasını sürdüğü sırada pulluğun kırdığı pimi takmak isterken hareket eden traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

İHA

Bugün saat 19.30 sıralarında Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi’nde Hüseyin Tezel(75), tarlasını sürdüğü sırada traktörde takılı bulunan pulluğun pimi kırması sonucu aracı durdurup, indi.

HAREKET EDEN TRAKTÖRÜN ALTINDA EZİLDİ

Tezel, pimi takmak isterken bir anda hareket traktörün arka tekerinin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tezel’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hüseyin Tezel’in cansız bedeni Seydişehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)