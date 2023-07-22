Konya'da PKK'nın yurt dışı kasası yakalandı: Teröristlerin ailesine banka hesabıyla para topladı Terör örgütü PKK/KCK'nın, 'yurt dışı kasası' olarak nitelendirilen 67 yaşındaki teröristin yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

DHA

Terör örgütü PKK'ya vurulan darbeler devam ediyor.

Güvenlik güçleri yurt genelinde yapılan operasyonlarla terör örgütünü bitirmeye kararlı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca '6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçuna ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Ereğli ilçesinde oturan eşi gibi emekli öğretmen olan Güllüşan Kandemir'in, terör örgütü PKK'nın yurt dışında bağlantılı dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları, cezaevinde tutuklu bulunan örgüt üyesi ve ailelerine yardım olarak dağıttığı saptandı.

Güllüşan Kandemir ve onunla bağlantılı olan D.İ., Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından perşembe günü düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Yurt dışında bulunan A.K. ve H.Ö. hakkında da 'aranma' kaydı çıkarıldı.

Örgütün arşivi çıktı

Kandemir'in evinde yapılan aramada ise 1990’lı yıllardan bugüne kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergahlar, örgüt üyelerinin yazıldığı metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman ele geçirildi.

Paralar banka hesabına yatırıldı

Yurt dışında euro olarak toplanan paraların Kandemir'in banka hesabına yatırıldığı ortaya çıktı.

Kandemir'in de bu parayı, sık sık il dışına çıkıp cezaevinde tutuklu bulunan örgüt üyelerinin ailelerini ziyaret ederek nakit veya bankadan havale yöntemiyle yardım olarak dağıttığı, ayrıca aileler ve üyeler hakkında da bilgi topladığı ifade edildi.

Borç ödemesi olduğunu ifade etti

Gözaltına alınan şüphelilerden D.İ., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

PKK/KCK terör örgütü KCK Yürütme Konseyi üyesi, PKK Merkez Komite üyesi ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile birlikte terör örgütü kurucularından olan Ali Haydar Kaytan'ın ve yine örgütte sorumlu düzeyde faaliyet göstermiş olan Hayati Deniz Kaytan'ın kardeşi olduğu belirlenen Güllüşan Kandemir de dün ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Suçlamayı kabul etmeyen Kandemir'in, ifadesinde hesabına yatırılan paraların, kendisine borcu olan kişiler tarafından yatırıldığını öne sürdüğü öğrenildi.

Kandemir, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.