Konya’da polis baba, ehliyetsiz oğlunu ihbar etti

Ehliyetsiz araç kullanan sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı. 5 kişi yaralandığı kaza öncesi sürücünün polis babasının meslektaşlarını arayarak ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Konya'nın Ilgın İlçe Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan bir polis memuru, ehliyetine el konulan oğlu Ahmet A'nın (24), otomobiliyle il merkezine doğru seyir halinde olduğunu meslektaşlarına bildirdi.

Kaçmaya başladı

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, otomobili takibe aldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.

Aydınlatma direğine çarptı

Yaşanan kovalamaca sırasında, Ahmet A, Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Lale Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine, kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

5 kişi yaralandı

AA’nın haberine göre yaralanan sürücü ile araçta bulunan Y.A. (17), A.S. (17), H.Z. (17) ve S.K. (19) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.